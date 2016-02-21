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Программатор USB на CH341A для чипов 24 EEPROM и 25 SPI FLASH

24/02/2018 39.6 K

Программатор микросхем BIOS для материнских плат, ноутбуков, DVD, видеокарт и т.д. 24 EEPROM и 25 SPI FLASH на CH341A через USB

USB мини программатор CH341A используется для программирования микросхем BIOS для материнских плат компьютеров, ноутбуков, видеокарт, мультимедийных плееров, памяти телевизоров, ЖК-дисплеев, маршрутизаторов, игровых приставок, спутниковых ресиверов, ресиверов T2, 24 EEPROM, 25 SPI FLASH и т.п. Программатор по размеру немного больше флэшки и собран на микросхеме USB bus convert chip CH341A.

Джампер P/S служит переключателем режима работы микросхемы CH341A как конветрер USB > Параллельный Порт (Paralel) или USB > Последовательный Порт (Serial). С программатором используется программное обеспечение которому необходимо, чтобы CH341A работала как конвертер USB > Параллельный Порт (Parallel), следовательно джампер должен быть установлен и контакты замкнуты.

Программатор на CH341A имеет драйвера и программное обеспечение для операционных систем Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Установка драйвера. Для начала использования программатора нужно сначала подключить его к USB порту компьютера, можно даже без установленного чипа в колодке. Если программатор рабочий и с USB разъёмом компьютера всё в порядке, то на корпусе программатора должен загореться светодиод, сигнализирующий о поступлении питания, и Ваш компьютер издаст звук, оповещающий Вас, что вставлено новое USB устройство. После этого операционная система должна начать поиск драйверов и в результате их скорее всего НЕ обнаружит. Ничего страшного в этом нет. Установка драйвера программатора такая же, как у любого USB девайса. Сделаем всё сами, как говорится "вручную". Жмём сочетание клавиши Win + Pause, или просто открываем Диспетчер Устройств. В списке устройств для неизвестного устройства указываем путь к драйверу (заранее распакуйте их из архива, который можно скачать ниже на странице), это должен быть файл ch341wdm.inf. Второй способ установки драйвера - это просто запустить файл ch341par.exe с правами администратора и драйвер установится сам. Если драйвер установлен верно, то можно переходить к программированию чипов.

Установка чипа в программатор. Обязательно! Вытаскиваем программатор из USB разъёма компьютера. Если вы будете программировать микросхему на ZIF панели программатора, то нужно поднять ручку-фиксатор, чтобы открыть пазы для установки микросхемы. Необходимо отсоединить чип, который собираетесь программировать, от конечного устройства (снять с материнской платы, выпаять из ноутбука или т.п.), и установить чип согласно ключа в пазы программатора (расположение ключа должно совпадать с маркировкой около сокета на программаторе, где написано 25xx или 24xx). Потом следует опустить ручку-фиксатор, чтобы зафиксировать чип в колодке. Если нужно программировать микросхемы 25 серии в корпусе SOP8 или SOP16, то на плате программатора есть по одной контактной площадке под эти типы корпусов. Соединить микросхему с контактной площадкой можно как с помощью пайки, так и с помощью аккуратного закрепления ножек микросхемы механическим путем (прижать пластмассовым крокодилом или прищепкой). Когда чип установлен, подключаем программатор с чипом на борту опять к компьютеру в USB порт и запускаем программу CH341A.exe. Слышим звук подключения USB устройства и радуемся успешно выполненому первому шагу.

Как программировать чипы. Вот тут начинается самое интересное. Описывать работу с программой я не буду, а порекомендую просмотреть несколько видеоинструкций по работе с данными программаторами. Видеоинструкции можете просмотреть ниже на этой странице.

Примечание 1: Программатор прошивает чипы вполне шустро, но некоторые типы микросхем немного медленно. Всё зависит от объёма чипа и его типа.

Как заказать программатор смотрите в конце данной страницы.

Также есть возможность внутрисхемного программирования по ISP интерфейсу, чтобы не выпаивать чип из устройства. Наиболее часто такая возможность встречалась мне на материнских платах фирмы MSI. Кроме этого на корпусе программатора присутствуют контакты интерфейса RS232 (контакты GND, TXD и RXD), что тоже полезно. Можно использовать эту возможность, например, при ремонте жестких дисков HDD. Как использовать программатор в роли USB-RS232-TTL адаптера читайте тут.

Схема программатора:

Для примера, вот только некоторые типы поддерживаемых микросхем:



ATMEL

AT25DF041A, AT25DF321, AT25F004, AT25F512A, AT25F2048, AT25F4096, AT25F1024A, AT25FS010, AT25FS040, AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT26F004

AT25DF041A, AT25DF321, AT25F004, AT25F512A, AT25F2048, AT25F4096, AT25F1024A, AT25FS010, AT25FS040, AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT26F004 EON

EN25B05, EN25P05, EN25B10, EN25P10, EN25BF20, EN25P20, EN25F20, EN25B40, EN25P40, EN25F40, EN25B80, EN25P80, EN25F80, EN25T80, EN25B16, EN25P16, EN25B32, EN25P32, EN25B64, EN25P64

EN25B05, EN25P05, EN25B10, EN25P10, EN25BF20, EN25P20, EN25F20, EN25B40, EN25P40, EN25F40, EN25B80, EN25P80, EN25F80, EN25T80, EN25B16, EN25P16, EN25B32, EN25P32, EN25B64, EN25P64 Excel Semiconductor Inc

ES25P10, ES25P20, ES25P40, ES25P80, ES25P16, ES25P32

ES25P10, ES25P20, ES25P40, ES25P80, ES25P16, ES25P32 ST

M25P05A, M25P10A, M25P20, M25P40, M25P80, M25P16, M25P32, M25P64, M25PE10, M25PE20, M25PE40, M25PE80, M25PE16, M25PE32, M45PE10, M45PE20, M45PE40, M45PE80, M45PE16, M45PE32

M25P05A, M25P10A, M25P20, M25P40, M25P80, M25P16, M25P32, M25P64, M25PE10, M25PE20, M25PE40, M25PE80, M25PE16, M25PE32, M45PE10, M45PE20, M45PE40, M45PE80, M45PE16, M45PE32 MXIC

MX25L512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005, MX25L8005, MX25L1605, MX25L3205, MX25L6405, MX25L6445, MX25L6405(SOP16)

MX25L512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005, MX25L8005, MX25L1605, MX25L3205, MX25L6405, MX25L6445, MX25L6405(SOP16) NexFlash

NX25P80, NX25P16, NX25P32

NX25P80, NX25P16, NX25P32 Chingis Technology Corporation

Pm25LV512, Pm25LV010, Pm25LV020, Pm25LV040, Pm25LV080, Pm25LV016, Pm25LV032, Pm25LV064

Pm25LV512, Pm25LV010, Pm25LV020, Pm25LV040, Pm25LV080, Pm25LV016, Pm25LV032, Pm25LV064 Saifun Semiconductors

SA25F005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320

SA25F005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320 WINBOND

W25P10, W25X10, W25Q10, W25P20, W25X20, W25Q20, W25P40, W25X40, W25Q40, W25P80, W25X80, W25Q80, W25P16, W25X16, W25Q16, W25P32, W25X32, W25Q32, W25P64, W25X64,W25Q64

... и другие. Более полный список смотрите на этом фото.

Примечание 2: Из личной практики, даже если необходимой вам микросхемы нет в списке прошиваемых, или программа не может автоматически правильно определить тип вашей микросхемы, то можно вручную выбрать подобную с тем же объёмом памяти и попробовать прошить. Обычно получается в 99% случаев.

Примечание 3: Среди самых частых поломок программатора обычно встречается "вылет" стабилизатора по питанию 3.3V (обычно, маленькая микросхемка 1117 серии). При этом программатор перестаёт определять вставленные в сокет микросхемы и процесс записи/чтения длится почти вечность. Стабилизатор сгорает в случае ошибочной установки микросхем в сокет не соблюдая полярность, а также при установке дефектных микросхем. Для восстановления работоспособности программатора необходимо заменить микросхемку стабилизатора питания.

Для работы с планарными (SMD) микросхемами Вам могут понадобиться адаптеры (переходники) TSU-D08/SO08-150 для 24xx и 93xx чипов или DIP08/SO08-208 для 25xx чипов:

Переходник-прищепка для прошивки чипов БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ. C данным программатором очень удобно использовать переходник-прищепку для прошивки микросхем BIOS БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ. Очень удобно использовать переходник в том случае, когда нет возможности аккуратно выпаять микросхему не повредив соседние детали и разъемы на плате. Однако в некоторых случаях цепи питания микросхемы, разведенные на плате вашего оборудования, мешают и программатор невсиле запитать микросхемы. В этом случае процесс прошивки без выпаивания микросхемы невозможен.

Заказать программатор можно у нас в магазине с доставкой по Украине. Срок доставки в ваш город 2-3 дня. Отправка в день оплаты. Стоимость программатора и комплектация указана в таблице. Оплата на карту ПриватБанка или WebMoney (WMZ). Как заказать программатор смотрите в конце данной страницы.

Прайс-лист на программаторы:

Наименование, фото Комплектация Цена

Программатор USB 24 EEPROM и 25 SPI FLASH на CH341A Программатор Переходник (DIP8, SOP8, SOP16) 160 грн Заказать

Программатор USB 24 EEPROM и 25 SPI FLASH на CH341A V1.2 в корпусе + CD Программатор в корпусе v1.2 (отличается только наличием корпуса и кабеля USB, функционально идентичен); Переходник (DIP8, SOP8, SOP16) Кабель USB 0.8м; Диск mini-CD с драйвером и софтом (софт всё же рекомендую скачать с нашего сайта); 290 грн Заказать нет в наличии

Прайс-лист на аксессуары:

Наименование, фото Комплектация Цена

Дополнительный переходник (DIP8, SOP8, SOP16) для программаторов под пайку Переходник (DIP8, SOP8, SOP16); 25 грн Заказать

Дополнительный переходник с SOP8 в DIP8 (150мм) для 24xx и 93xx без пайки, на зажимах Переходник с SOP8 в DIP8 150мм для 24xx и 93xx (зажим); 70 грн Заказать

Дополнительный переходник с SOP8 в DIP8 (200мм) для 25xx без пайки, на зажимах Переходник с SOP8 в DIP8 200мм для 25xx (зажим); 80 грн Заказать

Дополнительный переходник-прищепка (SOIC8, SOP8) для программаторов не выпаивая микросхемы Переходник-прищепка; 240 грн Заказать

Пинцет Экстрактор PLCC TY-610 для вытаскивания микросхем Экстрактор PLCC TY-610; 50 грн Заказать

Вакуумный пинцет для микросхем BGA чипов (3 насадки) Вакуумный пинцет FFQ 939; 35 грн Заказать нет в наличии

Вы можете также просмотреть видеоинструкции по программаторам данной серии:

Программное обеспечение для программатора:

Драйвер программатора: CH341PAR_drivers.rar

CH341PAR_drivers.rar Драйвер RS232 порта: CH341SER_drivers.rar

CH341SER_drivers.rar Программа для прошивки: CH341A_FLASH_programm_v1.13.rar

CH341A_FLASH_programm_v1.13.rar Сборник документации: CH341A_DOCs.rar

Чтобы оформить заказ отправте заказ менеджеру магазина через форму обратной связи или напишите письмо на наш почтовый ящик admin@sector.biz.ua. В заказе обязательно укажите:

Cписок желаемой покупки с ценами; Желаемый способ оплаты (ПриватБанк или WebMoney); ФИО получателя заказа; Номер мобильного телефона получателя; Название желаемой службы доставки (НОВА ПОШТА, IN-TIME или ДЕЛИВЕРИ); Название населённого пункта и номер склада службы доставки.

После обработки Вашего заказа, на Ваш e-mail придёт ответное письмо с суммой к оплате и способами оплаты (обычно это ПриватБанк или WebMoney); Товар отправляется только после оплаты.

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